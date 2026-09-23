Українські захисники з 24 лютого 2022 року знищили понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають:

особового складу – близько 1 522 140 (+1 560) осіб;

танків – 12 367 (+3);

бойових броньованих машин – 25 387 (+13);

артилерійських систем – 50 216 (+32);

РСЗВ – 2 152 (+1);

засобів ППО – 1 665 (+2);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 530 560 (+1 426);

наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 152 553 (+380);

спеціальної техніки – 4 737 (+4);

крилатих ракет – 5 111 (+0).



Втрати Росії на 23 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що у вівторок, 22 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові успішно атакували російську базу зберігання та запуску безпілотників у населеному пункті Цимбулова Орловської області. Внаслідок удару агресор втратив кілька складських приміщень та спеціальні установки для запуску дронів.