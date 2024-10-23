Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на 23 октября 2024 года вражеская армия потеряла уже 683 040 личного состава.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 683 040 (+1460) человек,

танков – 9 088 (+9),

боевых бронированных машин – 18 229 (+30),

артиллерийских систем – 19674 (+51),

РСЗВ – 1234 (+0),

средства ПВО – 981 (+0),

самолетов – 369(+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 489 (+85),

крылатые ракеты – 2 625 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 27 217 (+106),

специальная техника – 3509 (+10).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ