Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Станом на 23 жовтня 2024 року ворожа армія втратила вже 683 040 особового складу.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 683 040 (+1460) осіб,
  • танків – 9 088 (+9),
  • бойових броньованих машин – 18 229 (+30),
  • артилерійських систем – 19674 (+51),
  • РСЗВ – 1234 (+0),
  • засоби ППО – 981 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85),
  • крилаті ракети – 2 625 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106),
  • спеціальна техніка – 3509 (+10).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ