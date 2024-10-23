Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Станом на 23 жовтня 2024 року ворожа армія втратила вже 683 040 особового складу.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 683 040 (+1460) осіб,

танків – 9 088 (+9),

бойових броньованих машин – 18 229 (+30),

артилерійських систем – 19674 (+51),

РСЗВ – 1234 (+0),

засоби ППО – 981 (+0),

літаків – 369(+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 489 (+85),

крилаті ракети – 2 625 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 217 (+106),

спеціальна техніка – 3509 (+10).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ