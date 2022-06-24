Ликвидировано более 34 тысяч российских военных: новые потери врага

24 июня 2022 , 08:56
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С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 34 530 российских оккупантов. Только за последние сутки защитники уничтожили 100 россиян.

Данные были обнародованы в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Однако эти данные ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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Автор: Анастасія Лукашевська