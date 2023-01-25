Еще почти 1000 оккупантов на "концерте Кобзона": потери России по состоянию на 25 января

Вооруженные Силы Украины мощно атакуют врага и наносят ему огромные потери. Только за прошедшие сутки наши военные уничтожили 910 врагов.

По данным наших военных, потери врага с 24 февраля 2022 года составляют уже 123 080 единиц личного состава. Кроме того, увеличивается количество уничтоженной техники россиян.

Заметьте Сотни оккупантов отправились к Кобзону: потери России по состоянию на 24 января

Потери России по состоянию на 25 января

танков – 3161;

боевых бронированных машин – 6307;

артиллерийских систем – 2154;

РСЗО – 450;

средств ПВО – 220;

самолетов – 290;

вертолетов – 281;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902;

крылатых ракет – 749;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 4967;

специальной техники – 194.



Актуальные потери врага по состоянию на 25 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Несет потери, но лезет в бой

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что, несмотря на бешеные потери, враг продолжает лезть в бой. Наступательные действия за прошедшие сутки зафиксировали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Интересно, что на Купянском, Запорожском и Херсонском – оккупанты пытаются вести оборонные действия.

Также 24 января Силам обороны удалось отбить ряд атак врага на Донбассе. Известно, что оккупантов удалось отбросить вблизи Белогоровки на Луганщине, Раздолевки, Красной Горы, Бахмута, Новобахмутовки, Красногоровки, Марьинки и Чаривного Донецкой области.

На фронт уже вербуют украинских заключенных

Оккупанты продолжают упражняться в циничности своих действий. Известно, что они начинают вербовать в ЧВК "Вагнера" украинских заключенных, которых силой вывезли в Россию. По имеющимся данным, наиболее активно это происходит в Краснодаре. А в приоритете врага те, кто сидит за тяжкие уголовные преступления.

В Генштабе отмечают, что большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения. Также их не устраивает пренебрежительное отношение со стороны русских зэков.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы противника. Также 3 удара зафиксировали по российским позициям ЗРК.

Также результативно свою работу проделали артиллеристы и ракетчики. Они смогли поразить пункт управления противника и 9 районов скопления живой силы.