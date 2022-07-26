ВСУ ликвидировали почти 40 тысяч захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июля

26 июля 2022 , 09:50
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Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины сдерживают врага по всем направлениям и наносят противнику значительные потери. С начала полномасштабного вторжения россия уже потеряла 39 870 своих солдат.

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 170 оккупантов.

Кроме того, у врага – серьезные потери в технике:

  • танков – 1737 (+7) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3959 (+9) единиц,
  • артиллерийских систем – 880 (+4) единиц,
  • РСЗО – 258 (+1) единиц,
  • средств ПВО – 117 (+1) единиц,
  • самолетов – 222 (+0) единиц,
  • вертолетов – 189 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3) единиц,
  • крылатых ракет – 174 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров – 15 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3) единиц,
  • специальной техники – 75 (+2) единиц.

 

 

 

Автор: Ольга Музика