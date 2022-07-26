ВСУ ликвидировали почти 40 тысяч захватчиков: потери врага по состоянию на 26 июля
26 июля 2022 , 09:50Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины сдерживают врага по всем направлениям и наносят противнику значительные потери. С начала полномасштабного вторжения россия уже потеряла 39 870 своих солдат.
Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 170 оккупантов.
Кроме того, у врага – серьезные потери в технике:
- танков – 1737 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин – 3959 (+9) единиц,
- артиллерийских систем – 880 (+4) единиц,
- РСЗО – 258 (+1) единиц,
- средств ПВО – 117 (+1) единиц,
- самолетов – 222 (+0) единиц,
- вертолетов – 189 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3) единиц,
- крылатых ракет – 174 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3) единиц,
- специальной техники – 75 (+2) единиц.