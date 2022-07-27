Уже более 40 тысяч российских оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага по состоянию на 27 июля

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и наносят врагу значительные потери. По состоянию на 27 июля количество "двухсотых" оккупантов составляет более 40 тысяч.

Об актуальных потерях врага сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В то же время отмечают, что это лишь ориентировочные цифры, ведь из-за высокой интенсивности боев подсчитать точное количество потерь сложно.

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В течение последних суток украинские защитники ликвидировали более 200 врагов, следовательно "добили" рубеж 40 тысяч погибших российских солдат.

Актуальные потери врага по состоянию на 27 июля

личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1 738 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 3 971 (+12) единица;

артиллерийских систем – 883 (+3) единицы;

РСЗО – 258 (+0) единиц;

средств ПВО – 117 (+0) единиц;

самолетов – 222 (+0) единицы;

вертолетов – 190 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4) единиц;

крылатых ракет – 174 (+0) единицы;

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 847 (+12) единиц;

специальной техники – 75 (+0) единиц.

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

К слову, сегодня ВСУ порадовали не только "кругленькой" цифрой потерь врага, но и ударами по Антоновскому мосту в Херсоне. Российские оккупанты признали точные и филигранные удары ВСУ, поэтому движение по Антоновскому мосту закрыли.

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