Уже более 40 тысяч российских оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага по состоянию на 27 июля

27 июля 2022 , 09:26
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Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и наносят врагу значительные потери. По состоянию на 27 июля количество "двухсотых" оккупантов составляет более 40 тысяч.

Об актуальных потерях врага сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В то же время отмечают, что это лишь ориентировочные цифры, ведь из-за высокой интенсивности боев подсчитать точное количество потерь сложно.

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В течение последних суток украинские защитники ликвидировали более 200 врагов, следовательно "добили" рубеж 40 тысяч погибших российских солдат.

Актуальные потери врага по состоянию на 27 июля

  • личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1 738 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 971 (+12) единица;
  • артиллерийских систем – 883 (+3) единицы;
  • РСЗО – 258 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 117 (+0) единиц;
  • самолетов – 222 (+0) единицы;
  • вертолетов – 190 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4) единиц;
  • крылатых ракет – 174 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 847 (+12) единиц;
  • специальной техники – 75 (+0) единиц.

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

К слову, сегодня ВСУ порадовали не только "кругленькой" цифрой потерь врага, но и ударами по Антоновскому мосту в Херсоне. Российские оккупанты признали точные и филигранные удары ВСУ, поэтому движение по Антоновскому мосту закрыли.

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Автор: Анастасія Лукашевська