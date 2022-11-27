Еще 600 оккупантов получили билеты на концерт Кобзона: потери врага по состоянию на 27 ноября

С начала полномасштабного вторжения России наши военные уже ликвидировали более 87 тысяч захватчиков. Таким образом Вооруженные Силы надежно защищают украинские территории от врага.

С 24 по 27 ноября ВСУ на тот свет отправили еще 600 российских оккупантов, из-за чего количество ликвидированных захватчиков на "счетчике" достигло отметки 87 310 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Актуальные потери россиян в Украине

Также защитники Украины уничтожили немало вражеской техники. В Генштабе сообщают, что за это время оккупанты потеряли:

танков – 2 905 (+4 единицы),

боевых бронированных машин – 5 856 (+8),

артиллерийских систем – 1 897 (+1),

РСЗО – 395 (+0),

средств ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 555 (+1),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),

специальной техники – 163 (+0).

Из-за высокой активности боевых действий подсчитать точные окончательные потери оккупантов невозможно.



Актуальные потери врага по состоянию на 27 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Запорожской области

Накануне в Генштабе сообщили, что украинские военные нанесли огневое поражение по районам скопления живой силы оккупантов в Запорожской области. Речь идет о районах:

Мелитополя,

Пологов,

Николаевки.

В результате удалось нанести потери оккупантам. Так, более 100 бойцов стали "300-ми". Также удалось уничтожить около 10 единиц военной техники различного типа и 2 склада боеприпасов.

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