Еще 600 оккупантов получили билеты на концерт Кобзона: потери врага по состоянию на 27 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения России наши военные уже ликвидировали более 87 тысяч захватчиков. Таким образом Вооруженные Силы надежно защищают украинские территории от врага.
С 24 по 27 ноября ВСУ на тот свет отправили еще 600 российских оккупантов, из-за чего количество ликвидированных захватчиков на "счетчике" достигло отметки 87 310 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Актуальные потери россиян в Украине
Также защитники Украины уничтожили немало вражеской техники. В Генштабе сообщают, что за это время оккупанты потеряли:
- танков – 2 905 (+4 единицы),
- боевых бронированных машин – 5 856 (+8),
- артиллерийских систем – 1 897 (+1),
- РСЗО – 395 (+0),
- средств ПВО – 209 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 555 (+1),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),
- специальной техники – 163 (+0).
Актуальные потери врага по состоянию на 27 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Запорожской области
Накануне в Генштабе сообщили, что украинские военные нанесли огневое поражение по районам скопления живой силы оккупантов в Запорожской области. Речь идет о районах:
- Мелитополя,
- Пологов,
- Николаевки.
В результате удалось нанести потери оккупантам. Так, более 100 бойцов стали "300-ми". Также удалось уничтожить около 10 единиц военной техники различного типа и 2 склада боеприпасов.
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