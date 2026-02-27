Нефтебаза "Луганская" и логистика врага оказались под ударом Сил обороны
- Силы обороны Украины нанесли удары по вражеским объектам на временно оккупированных территориях, включая нефтебазу "Луганская", что повлекло масштабный пожар.
- Под ударами также были склады горюче-смазочных материалов и пункт управления беспилотниками на Херсонщине.
Ночью 27 февраля Силы обороны нанесли ряд ударов по временно оккупированным территориям. Под прицелом была вражеская нефтебаза, склады ГСМ и пункт управления БпЛА.
Удары подтвердили в Генштабе ВСУ.
Какие последствия новых ударов по вражеским объектам?
Ночью 27 февраля на Луганщине раздавались взрывы и был зафиксирован пожар. В Генштабе ВСУ впоследствии проинформировали, что защитники нанесли новый удар по важным для армии России объектам.
В частности, на временно оккупированной территории Луганской области атакована нефтебаза "Луганская". На ее территории возник масштабный пожар, а степень нанесенного ущерба уточняется.
Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора,
– добавили военные.
Отметим, что OSINT-аналитики ранее показали резервуар, на котором возник пожар в результате ударов.
Кроме того, украинские Силы обороны ударили по нескольким складам горюче-смазочных материалов. Под прицелом были объекты возле Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого на ВОТ Донецкой области.
Также удар зафиксировали по вражескому пункту управления беспилотниками на Херсонщине, возле Райского.
Какие недавние потери России?
Россияне жаловались, что ночью слышали взрывы в Белгороде. Губернатор области утверждает, что в результате якобы ракетных ударов в городе есть проблеме со светом, водоснабжением и отоплением. Местные телеграмм-каналы предполагают, что под ударом была ТЭЦ.
В целом за прошедшие сутки российская армия потеряла 1 280 человек, 14 артсистем, а также другую технику и вооружение.
Как сообщали в ГУР МО, украинские военные восстановили контроль над основными позициями вблизи Степногорска. В частности, там перерезали логистику противника.