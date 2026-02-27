Нефтебаза "Луганская" и логистика врага оказались под ударом Сил обороны

Ночью 27 февраля Силы обороны нанесли ряд ударов по временно оккупированным территориям. Под прицелом была вражеская нефтебаза, склады ГСМ и пункт управления БпЛА.

Удары подтвердили в Генштабе ВСУ.

Какие последствия новых ударов по вражеским объектам?

Ночью 27 февраля на Луганщине раздавались взрывы и был зафиксирован пожар. В Генштабе ВСУ впоследствии проинформировали, что защитники нанесли новый удар по важным для армии России объектам.

В частности, на временно оккупированной территории Луганской области атакована нефтебаза "Луганская". На ее территории возник масштабный пожар, а степень нанесенного ущерба уточняется.

Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора,

– добавили военные.

Отметим, что OSINT-аналитики ранее показали резервуар, на котором возник пожар в результате ударов.

Кроме того, украинские Силы обороны ударили по нескольким складам горюче-смазочных материалов. Под прицелом были объекты возле Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого на ВОТ Донецкой области.

Также удар зафиксировали по вражескому пункту управления беспилотниками на Херсонщине, возле Райского.

Какие недавние потери России?