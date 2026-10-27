Еще 1 400 оккупантов: потери России по состоянию на 27 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 1 400 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 581 840 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 581 840 (+1 400) человек;
- танков – 12 448 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 609 (+0);
- артиллерийских систем – 51 653 (+21);
- РСЗО – 2 241 (+2);
- средств ПВО – 1 727 (+1);
- самолетов – 449 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 584 252 (+1 794);
- наземных робототехнических комплексов – 3 025 (+7);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 472 (+232);
- специальной техники – 4 859 (+1);
- крылатых ракет – 5 138 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, что 25 октября и в ночь на 26 октября " подразделениями Сил обороны Украины был уничтожен узел связи " подразделения армии России в районе Мелитополя, пункты управления оккупантов в районе Мирнограда и в районе населенного пункта Червоногорка, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Вишневое и мастерскую БПЛА в районе Мелитополя в Запорожской области, а также склады материально-технических средств армии России в районах населенных пунктов Комисаровка и Катериновка Луганской области.