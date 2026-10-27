Еще 1 400 оккупантов: потери России по состоянию на 27 октября

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 1 400 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 581 840 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 581 840 (+1 400) человек;

танков – 12 448 (+0);

боевых бронированных машин – 25 609 (+0);

артиллерийских систем – 51 653 (+21);

РСЗО – 2 241 (+2);

средств ПВО – 1 727 (+1);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 584 252 (+1 794);

наземных робототехнических комплексов – 3 025 (+7);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 167 472 (+232);

специальной техники – 4 859 (+1);

крылатых ракет – 5 138 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что 25 октября и в ночь на 26 октября " подразделениями Сил обороны Украины был уничтожен узел связи " подразделения армии России в районе Мелитополя, пункты управления оккупантов в районе Мирнограда и в районе населенного пункта Червоногорка, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Вишневое и мастерскую БПЛА в районе Мелитополя в Запорожской области, а также склады материально-технических средств армии России в районах населенных пунктов Комисаровка и Катериновка Луганской области.