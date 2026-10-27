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Мінус ще 1 400 окупантів: втрати Росії на 27 жовтня

Софія Рожик
Втрати Росії

Втрати Росії / Shutterstock

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно збільшувати. За минулу добу українські воїни знищили ще 1 400 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 581 840 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 581 840 (+1 400) осіб;
  • танків – 12 448 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 609 (+0);
  • артилерійських систем – 51 653 (+21);
  • РСЗВ – 2 241 (+2);
  • засобів ППО – 1 727 (+1);
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1 794);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 167 472 (+232);
  • спеціальної техніки – 4 859 (+1);
  • крилатих ракет – 5 138 (+0).
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Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено вузол зв'язку підрозділу армії Росії у районі Мелітополя, пункти управління окупантів у районі Мирнограда та в районі населеного пункту Червоногірка, пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі, а також склади матеріально-технічних засобів армії Росії у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.

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