Мінус ще 1 400 окупантів: втрати Росії на 27 жовтня

Втрати Росії / Shutterstock
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно збільшувати. За минулу добу українські воїни знищили ще 1 400 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 581 840 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 581 840 (+1 400) осіб;
- танків – 12 448 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 609 (+0);
- артилерійських систем – 51 653 (+21);
- РСЗВ – 2 241 (+2);
- засобів ППО – 1 727 (+1);
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1 794);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 167 472 (+232);
- спеціальної техніки – 4 859 (+1);
- крилатих ракет – 5 138 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено вузол зв'язку підрозділу армії Росії у районі Мелітополя, пункти управління окупантів у районі Мирнограда та в районі населеного пункту Червоногірка, пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі, а також склади матеріально-технічних засобів армії Росії у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.
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