28 апреля, 06:38
Минус почти 1200 оккупантов, сотни единиц техники и вооружения: потери России на 28 апреля

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Россия потеряла более 1 300 000 человек, 24 483 боевых бронированных машин, и десятки тысяч артиллерийских систем с начала вторжения.
  • За последние сутки было уничтожено 1 180 человек, 16 боевых бронированных машин, и 34 артиллерийские системы.

Российская армия продолжает атаковать украинские города и позиции на фронте. В то же время Силы обороны наносят значительные потери оккупантам.

О потерях россиян за минувшие сутки, 27 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери армии России?

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 327 640 (+1 180) человек;
  • танков – 11 892 (+0);
  • боевых бронированных машин – 24 483 (+16);
  • артиллерийских систем – 40 771 (+34);
  • РСЗО – 1 755 (+2);
  • средств ПВО – 1 354 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 260 258 (+1 039);
  • крылатых ракет – 4 579 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 91 986 (+276);
  • специальной техники – 4 141 (+5).

Потери России на 28 апреля 2026 года / Фото Генштаба

Недавние успешные удары Сил обороны

Украинские защитники ударили по вражеским складам с боеприпасами и РСЗО "Торнадо-С" на оккупированной части Донецкой области. Также прилетело в командные пункты и пункты управления БпЛА, в частности возле Гуляйполя.

25 апреля украинские дроны долетели до Среднего Урала. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что там, за 1 800 километров, расположена важная авиационная база. Он предполагает, что была задача повредить аэродромно-техническое оборудование.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия потеряла на фронте вчетверо больше, чем Украина. Удалось это, в частности, из-за преимущества в использовании дронов.

