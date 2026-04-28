О потерях россиян за минувшие сутки, 27 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.
Какие потери армии России?
В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 327 640 (+1 180) человек;
- танков – 11 892 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 483 (+16);
- артиллерийских систем – 40 771 (+34);
- РСЗО – 1 755 (+2);
- средств ПВО – 1 354 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактического уровня – 260 258 (+1 039);
- крылатых ракет – 4 579 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 91 986 (+276);
- специальной техники – 4 141 (+5).
Потери России на 28 апреля 2026 года / Фото Генштаба
Недавние успешные удары Сил обороны
Украинские защитники ударили по вражеским складам с боеприпасами и РСЗО "Торнадо-С" на оккупированной части Донецкой области. Также прилетело в командные пункты и пункты управления БпЛА, в частности возле Гуляйполя.
25 апреля украинские дроны долетели до Среднего Урала. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что там, за 1 800 километров, расположена важная авиационная база. Он предполагает, что была задача повредить аэродромно-техническое оборудование.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия потеряла на фронте вчетверо больше, чем Украина. Удалось это, в частности, из-за преимущества в использовании дронов.