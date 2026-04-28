О потерях россиян за минувшие сутки, 27 апреля, сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери армии России?

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 327 640 (+1 180) человек;

танков – 11 892 (+0);

боевых бронированных машин – 24 483 (+16);

артиллерийских систем – 40 771 (+34);

РСЗО – 1 755 (+2);

средств ПВО – 1 354 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактического уровня – 260 258 (+1 039);

крылатых ракет – 4 579 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 91 986 (+276);

специальной техники – 4 141 (+5).

Потери России на 28 апреля 2026 года / Фото Генштаба

Недавние успешные удары Сил обороны

Украинские защитники ударили по вражеским складам с боеприпасами и РСЗО "Торнадо-С" на оккупированной части Донецкой области. Также прилетело в командные пункты и пункты управления БпЛА, в частности возле Гуляйполя.

25 апреля украинские дроны долетели до Среднего Урала. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что там, за 1 800 километров, расположена важная авиационная база. Он предполагает, что была задача повредить аэродромно-техническое оборудование.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия потеряла на фронте вчетверо больше, чем Украина. Удалось это, в частности, из-за преимущества в использовании дронов.