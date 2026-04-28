Про втрати росіян за минулу добу, 27 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сили оборони уразили склад боєприпасів, РСЗВ "Торнадо-С" та пункти управління ворога

Які втрати армії Росії?

У Генштабі повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 квітня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб;

танків – 11 892 (+0);

бойових броньованих машин – 24 483 (+16);

артилерійських систем – 40 771 (+34);

РСЗВ – 1 755 (+2);

засобів ППО – 1 354 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 260 258 (+1 039);

крилатих ракет – 4 579 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 986 (+276);

спеціальної техніки – 4 141 (+5).

Втрати Росії на 28 квітня 2026 року / Фото Генштабу

Нещодавні успішні удари Сил оборони

Українські оборонці вгатили по ворожих складах з боєприпасами та РСЗВ "Торнадо-С" на окупованій частині Донеччини. Також прилетіло у командні пункти та пункти керування БпЛА, зокрема біля Гуляйполя.

25 квітня українські дрони долетіли до Середнього Уралу. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що там, за 1 800 кілометрів, розташована важлива авіаційна база. Він припускає, що була задача пошкодити аеродромно-технічне обладнання.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія втратила на фронті вчетверо більше, ніж Україна. Вдалось це, зокрема, через перевагу у використанні дронів.