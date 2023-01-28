Уже более 125 тысяч ликвидированных врагов: потери России по состоянию на 28 января

Украинские защитники просто уничтожают русскую армию. По состоянию на 28 января оккупанты уже потеряли 125 510 своих солдат.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков. Они успешно пополнили статистику потерь врага, которая растет с каждым днем.

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Потери врага в технике

Танцев – 3189 (+7);

Боевых бронированных машин – 6344 (+4);

Артиллерийских систем – 2188 (+8);

РСЗО – 453 (+1);

Средств ПВО – 221 (+0);

Самолетов – 293 (+1);

Вертолетов – 284 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6);

Крылатых ракет – 796 (+0);

Кораблей / катеров – 18 (+0);

Автомобильной техники и автоцистерн – 5027 (+26);

Специальной техники – 199 (+0).



Актуальные потери врага по состоянию на 28 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Результативная работа ВСУ за минувшие сутки

В Генштабе отметили, что 27 января авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники оккупантов. Известно также об ударе по позициям ЗРК россиян.

Но это еще не всё. Удалось ликвидировать Су-25, вертолет Ми-8, а также 2 БпЛА типа "Суперкам". Собственно, на истребитель и вертолет в свежей статистике стало больше.

Свою работу эффективно проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Известно, что за минувшие сутки им удалось поразить два пункта управления врага. Также 2 позиции ПВО и 5 районов скопления бойцов "второй армии мира".

Враг терпит потери и лезет в атаки

В ведомстве отметили, что наступательные действия враг продолжает вести на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – пытается обороняться.

Но это еще не все. За минувшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки вблизи 12 населенных пунктов. Оккупанты отступили вблизи Белогоровки на Луганщине, Раздолевке, Красной Горе, Бахмута, Ивановского, Клещиевки, Дружбы, Водяного, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки в Донецкой области.