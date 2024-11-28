С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – 736630 (+1220) человек,
- танков – 9450 (+1);
- боевых бронированных машин – 19306 (+2);
- артиллерийских систем – 20852 (+2);
- РСЗО – 1255 (+0);
- средств ПВО – 1005 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19661 (+45);
- крылатых ракет – 2765 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 30186 (+60);
- специальной техники – 3697 (+10).
Потери врага на 28 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ