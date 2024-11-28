З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – 736630 (+1220) осіб,
- танків – 9450 (+1);
- бойових броньованих машин – 19306 (+2);
- артилерійських систем – 20852 (+2);
- РСЗВ – 1255 (+0);
- засобів ППО – 1005 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45);
- крилатих ракет – 2765 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60);
- спеціальної техніки – 3697 (+10).
Втрати ворога на 28 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ