Росіяни вчиняють бунт через неналежне медичне обслуговування в армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Який стан медицини в російській армії

Міноборони Британії посилається на російське видання Astra News, яке 14 листопада 2024 року повідомило про бунт серед десятків поранених військових у Новосибірську. Інцидент стався через неналежну медичну допомогу, яку отримували солдати 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

Військові скаржилися на жорстоке поводження з боку командира та відмовлялися повертатися на фронт без належного лікування. Унаслідок протесту розбили вікна й пошкодили казарми, а 10 солдатів втекли з території.

Проблеми з евакуацією поранених з передової стають дедалі гострішими. Нестача бронетехніки та загроза атак безпілотників призводять до значних затримок. Це підвищує рівень смертності та кількість важких ускладнень серед поранених російських військових.

За оцінками українського Генерального штабу, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія зазнала понад 700 тисяч втрат, із яких близько 500 тисяч становлять небоєздатні поранені.

Ці проблеми збережуться принаймні в наступні три місяці, кажуть у розвідці.