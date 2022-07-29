Скамьи "двухсотых" пополнили еще 250 оккупантов: свежие потери врага 29 июля

Украинские защитники защищают нашу страну от российских захватчиков и успешно отбивают атаки, ликвидируя оккупантов. Так, по состоянию на 29 июля количество уничтоженных российских вояк составляло уже 45 500.

В Генштабе ВСУ отметили, что потери врага могут быть неточными, поскольку на горячих направлениях трудно вести точный подсчет.

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Общие потери противника:

личного состава – примерно 40500 (+270) человек,

танков – 1749 (+7) единиц,

боевых бронированных машин – 3987 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 900 (+6) единиц,

РСЗО – 258 единиц,

средства ПВО 117 единиц,

самолетов – 222 единицы,

вертолетов – 190 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2) единица,

крылатые ракеты / cruise missiles – 174 единицы,

корабли /катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16) единиц,

специальная техника 77 (+2) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.

Актуальная информация о ходе русско-украинской войны

Как сообщили в Генштабе по состоянию на утро 29 июля, боевой, численный состав и характер действий группировки россиян, а также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях остается без существенных изменений. На Харьковском направлении враг продолжает бить по населенным пунктам.

На Славянском, Бахмутском и Краматорском направлениях активных действий со стороны врага не отмечалось. В то же время оккупанты активно обстреливают населенные пункты на Донбассе.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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