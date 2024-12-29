Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 785 930 (+1730) человек,
- танков – 9 656 (+5),
- боевых бронированных машин – 19 981 (+11),
- артиллерийских систем – 21 450 (+42),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- средства ПВО – 1 032 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 038 (+25),
- крылатые ракеты – 3 003 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 410 (+82),
- специальная техника – 3 670 (+2).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что с начала 2024 года общие потери России уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году противник заплатил самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.