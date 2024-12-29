Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме Пограничники разгромили вражескую бронегруппу, которая пошла на штурм возле Курдюмовки

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 785 930 (+1730) человек,

танков – 9 656 (+5),

боевых бронированных машин – 19 981 (+11),

артиллерийских систем – 21 450 (+42),

РСЗВ – 1256 (+0),

средства ПВО – 1 032 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 038 (+25),

крылатые ракеты – 3 003 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32 410 (+82),

специальная техника – 3 670 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что с начала 2024 года общие потери России уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году противник заплатил самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.