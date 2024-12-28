С 24 февраля 2022 года Россия потеряла почти 10 тысяч танков и 20 тысяч бронемашин. Пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" увеличили эти цифры во время отражения штурма захватчиков, передает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Оккупанты провалили штурм в районе Курдюмовки

Россияне бросились в атаку в районе села Курдюмовка в Донецкой области. Впрочем, украинские защитники остановили врага, уничтожив 3 танка, в частности 2 единицы Т-72 один из которых подорвался на заранее установленном дистанционном минировании. Еще 4 единицы боевых машин пехоты уничтожено благодаря успешной работе операторов тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов.

Отражение штурма возле Курдюмовки: смотрите видео

Где расположена Курдюмовка: смотрите на карте

Напомним что, по словам главкома Сырского, Россия только за 2024 год потеряла 421 тысячу солдат.