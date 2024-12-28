З 24 лютого 2022 року Росія втратила майже 10 тисяч танків і 20 тисяч бронемашин. Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" збільшили ці цифри під час відбиття штурму загарбників, передає 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Дивіться також У ЗСУ показали відео, як українці відбили один з найбільших штурмів ворога біля Часового Яру

Окупанти провалили штурм у районі Курдюмівки

Росіяни кинулися в атаку в районі села Курдюмівка на Донеччині. Втім, українські захисники зупинили ворога, знищивши 3 танки, зокрема 2 одиниці Т-72 один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванню. Ще 4 одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів.

Відбиття штурму біля Курдюмівки: дивіться відео

Де розташована Курдюмівка: дивіться на карті

Нагадаємо, що за словами головкома Сирського, Росія лише за 2024 рік втратила 421 тисячу солдатів.