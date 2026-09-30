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30 сентября, 06:48
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Еще минус почти 1500 оккупантов и сотни единиц важной техники: потери России на 30 сентября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1470 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 533 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по 30 сентября 2026 года потери страны-террористки составляют:

  • личного состава – около 1 533 970 (+1 470) человек;
  • танков – 12 388 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 463 (+0);
  • артиллерийских систем – 50 519 (+21);
  • РСЗО – 2 171 (+2);
  • средств ПВО – 1 682 (+1);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 095 (+1 393);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 789 (+9);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 155 363 (+332);
  • специальной техники – 4 770 (+5);
  • крылатых ракет – 5 121 (+3).

Напомним, что 29 сентября стало известно, что Украина нанесла удары по военным объектам России на оккупированных территориях. В частности, были поражены РЛС "Каста" и пункты управления БПЛА.