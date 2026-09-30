30 сентября, 06:48
Еще минус почти 1500 оккупантов и сотни единиц важной техники: потери России на 30 сентября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1470 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 533 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по 30 сентября 2026 года потери страны-террористки составляют:
- личного состава – около 1 533 970 (+1 470) человек;
- танков – 12 388 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 463 (+0);
- артиллерийских систем – 50 519 (+21);
- РСЗО – 2 171 (+2);
- средств ПВО – 1 682 (+1);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 095 (+1 393);
- наземных робототехнических комплексов – 2 789 (+9);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 363 (+332);
- специальной техники – 4 770 (+5);
- крылатых ракет – 5 121 (+3).
Напомним, что 29 сентября стало известно, что Украина нанесла удары по военным объектам России на оккупированных территориях. В частности, были поражены РЛС "Каста" и пункты управления БПЛА.