Еще минус почти 1500 оккупантов и сотни единиц важной техники: потери России на 30 сентября

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1470 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 533 970 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по 30 сентября 2026 года потери страны-террористки составляют:

личного состава – около 1 533 970 (+1 470) человек;

танков – 12 388 (+0);

боевых бронированных машин – 25 463 (+0);

артиллерийских систем – 50 519 (+21);

РСЗО – 2 171 (+2);

средств ПВО – 1 682 (+1);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 095 (+1 393);

наземных робототехнических комплексов – 2 789 (+9);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 155 363 (+332);

специальной техники – 4 770 (+5);

крылатых ракет – 5 121 (+3).

Напомним, что 29 сентября стало известно, что Украина нанесла удары по военным объектам России на оккупированных территориях. В частности, были поражены РЛС "Каста" и пункты управления БПЛА.