Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 533 970 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення до 30 вересня 2026 року втрати країни-терористки складають:

особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб;

танків – 12 388 (+0);

бойових броньованих машин – 25 463 (+0);

артилерійських систем – 50 519 (+21);

РСЗВ – 2 171 (+2);

засобів ППО – 1 682 (+1);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393);

наземних робототехнічних комплексів – 2 789 (+9);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 363 (+332);

спеціальної техніки – 4 770 (+5);

крилатих ракет – 5 121 (+3).

Нагадаємо, що 29 вересня стало відомо, що Україна вдарила по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Зокрема, було уражено РЛС "Каста" та пункти управління БпЛА.