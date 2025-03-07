В целом войска России уменьшились уже почти на 883 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России по состоянию на 7 марта

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 882 950 (+1 150) человек;

танков – 10 264 (+3);

боевых бронированных машин – 21 334 (+23);

артиллерийских систем – 24 124 (+16);

РСЗО – 1 306 (+0);

средств ПВО – 1 096 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 024 (+95);

крылатых ракет – 3 085 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 39 678 (+72);

специальной техники – 3 769 (+0).

Потери России в войне на 7 марта 2025 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ