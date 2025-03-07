Загалом війська Росії зменшилися уже на майже 883 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії станом на 7 березня

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 882 950 (+1 150) осіб;

танків – 10 264 (+3);

бойових броньованих машин – 21 334 (+23);

артилерійських систем – 24 124 (+16);

РСЗВ – 1 306 (+0);

засобів ППО – 1 096 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 024 (+95);

крилатих ракет – 3 085 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 678 (+72);

спеціальної техніки – 3 769 (+0).

Втрати Росії у війні на 7 березня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ