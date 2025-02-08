Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 847860 (+1210)человек,
  • танков – 9981 (+6);
  • боевых бронированных машин – 20777 (+22);
  • артиллерийских систем – 22820 (+35);
  • РСЗО – 1273 (+2);
  • средств ПВО – 1056 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102);
  • крылатых ракет – 3054 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36402 (+95);
  • специальной техники – 3738 (+0).


Потери врага на 8 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ