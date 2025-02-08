Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У районах Курської операції були нові штурми: знищено сотні військових Росії та КНДР

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 847860 (+1210)осіб,
  • танків – 9981 (+6);
  • бойових броньованих машин – 20777 (+22);
  • артилерійських систем – 22820 (+35);
  • РСЗВ – 1273 (+2);
  • засобів ППО – 1056 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102);
  • крилатих ракет – 3054 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95);
  • спеціальної техніки – 3738 (+0).


Втрати ворога на 8 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ