Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 847860 (+1210)осіб,

танків – 9981 (+6);

бойових броньованих машин – 20777 (+22);

артилерійських систем – 22820 (+35);

РСЗВ – 1273 (+2);

засобів ППО – 1056 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102);

крилатих ракет – 3054 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95);

спеціальної техніки – 3738 (+0).



Втрати ворога на 8 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

