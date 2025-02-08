Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 847860 (+1210)осіб,
- танків – 9981 (+6);
- бойових броньованих машин – 20777 (+22);
- артилерійських систем – 22820 (+35);
- РСЗВ – 1273 (+2);
- засобів ППО – 1056 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102);
- крилатих ракет – 3054 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95);
- спеціальної техніки – 3738 (+0).
Втрати ворога на 8 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ