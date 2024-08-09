Общие потери личного состава вражеской армии уже превысили более 580 тысяч солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.
Смотрите также Иностранцы-легионеры ГУР показали боевую работу на Сумском направлении
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 588540 (+1030) человек,
- танков – 8434 (+3);
- боевых бронированных машин – 16341 (+9);
- артиллерийских систем – 16536 (+49);
- РСЗО – 1142 (+0);
- средств ПВО – 916 (+2);
- самолетов – 366 (+0);
- вертолетов – 327 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13325 (+32);
- крылатых ракет – 2424 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 22371 (+86);
- специальной техники – 2769 (+2).
Потери врага на 9 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ