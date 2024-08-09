Общие потери личного состава вражеской армии уже превысили более 580 тысяч солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 588540 (+1030) человек,
  • танков – 8434 (+3);
  • боевых бронированных машин – 16341 (+9);
  • артиллерийских систем – 16536 (+49);
  • РСЗО – 1142 (+0);
  • средств ПВО – 916 (+2);
  • самолетов – 366 (+0);
  • вертолетов – 327 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13325 (+32);
  • крылатых ракет – 2424 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22371 (+86);
  • специальной техники – 2769 (+2).


Потери врага на 9 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ