Общие потери личного состава вражеской армии уже превысили более 580 тысяч солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 588540 (+1030) человек,

танков – 8434 (+3);

боевых бронированных машин – 16341 (+9);

артиллерийских систем – 16536 (+49);

РСЗО – 1142 (+0);

средств ПВО – 916 (+2);

самолетов – 366 (+0);

вертолетов – 327 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13325 (+32);

крылатых ракет – 2424 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 22371 (+86);

специальной техники – 2769 (+2).



Потери врага на 9 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ