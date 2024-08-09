Загальні втрати особового складу ворожої армії вже перевищили понад 580 тисяч солдат. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 588540 (+1030) осіб,
- танків – 8434 (+3);
- бойових броньованих машин – 16341 (+9);
- артилерійських систем – 16536 (+49);
- РСЗВ – 1142 (+0);
- засобів ППО – 916 (+2);
- літаків – 366 (+0);
- гелікоптерів – 327 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32);
- крилатих ракет – 2424 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86);
- спеціальної техніки – 2769 (+2).
Втрати ворога на 9 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ