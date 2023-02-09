ВСУ демилитаризовали почти 1000 оккупантов: потери врага по состоянию на 9 февраля
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне продолжают терять тысячи солдат на фронте в Украине, но не прекращают наступление. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 910 врагов.
С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава. Теряют россияне и сотни единиц техники.
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Какие потери россиян в технике
- танков – 3255 (+2);
- боевых бронированных машин – 6468 (+10);
- артиллерийских систем – 2244 (+8);
- РСЗО – 463 (+2);
- средств ПВО – 232 (+4);
- самолетов – 295;
- вертолетов – 285;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6);
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9);
- специальной техники – 211.
Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши артиллеристы и ракетчики поразили:
- 2 пункта управления врага,
- 3 района сосредоточения живой силы,
- 3 позиции зенитно-ракетных комплексов,
- 2 склада боеприпасов и склада горюче-смазочных материалов.
Какая ситуация на фронте
Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки наши защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.
В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 человека и еще 3 – находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.