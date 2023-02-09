ВСУ демилитаризовали почти 1000 оккупантов: потери врага по состоянию на 9 февраля

Россияне продолжают терять тысячи солдат на фронте в Украине, но не прекращают наступление. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 910 врагов.

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава. Теряют россияне и сотни единиц техники.

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Какие потери россиян в технике

танков – 3255 (+2);

боевых бронированных машин – 6468 (+10);

артиллерийских систем – 2244 (+8);

РСЗО – 463 (+2);

средств ПВО – 232 (+4);

самолетов – 295;

вертолетов – 285;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6);

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9);

специальной техники – 211.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши артиллеристы и ракетчики поразили:

2 пункта управления врага,

3 района сосредоточения живой силы,

3 позиции зенитно-ракетных комплексов,

2 склада боеприпасов и склада горюче-смазочных материалов.

Какая ситуация на фронте

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки наши защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 человека и еще 3 – находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.