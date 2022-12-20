Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, потери оккупантов действительно огромны. Россия постепенно идет к стратегическому поражению в войне против Украины.

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Военная модель оккупантов не выдерживает никакой конкуренции

Черник напомнил, что в Корейской войне 1950 – 1953 годов войска ООН потеряли около 40 тысяч личного состава. А во время войны во Вьетнаме погибли 58 тысяч американцев.

В свое время СССР за почти 10 лет войны в Афганистане потерял 15,5 тысячи личного состава, 147 танков, около 120 самолетов и 120 вертолетов. Кроме того, американцы за современную войну в Афганистане потеряли около 2,5 тысячи личного состава.

Больше погибших, чем в войне против Украины, было только во время ирано-иракского конфликта в 80-х годах. Там общие потери с обеих сторон среди гражданских и военных составили около 1 миллиона человек.

О чем это говорит. Россияне терпят стратегическое поражение. Их военная модель в 21 веке не выдерживает конкуренции. Но, несмотря на действительно безумные потери, они все равно бросают и людей, и остатки советского хлама. Московский империализм сражается в войне за выживание,

– подчеркнул Черник.

Россия идет к стратегическому поражению в войне – Черник: смотрите видео

Он подчеркнул, что Россия может хорошо воевать только если у нее есть стратегические союзники. Если нет, то они обязательно проиграют. Нужно вспомнить Крымскую войну 1853 – 1856 годов или российско – японскую войну 1904 – 1905 годов.

"Даже войну с Наполеоном они выиграли только из-за того, что британцы помогли ружьями, порохом и деньгами. Сейчас Россия в зоне геополитического одиночества. А Куба, Иран или КНДР не переломят ход исторического действа. Московский империализм испытывает стратегическое уничтожение. Но не думаю, что это будет быстро. Империи не падают за один день", – отметил Черник.

Скоро будет 100 тысяч уничтоженных оккупантов