Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, втрати окупантів дійсно величезні. Росія поступово йде до стратегічної поразки у війні проти України.

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Воєнна модель окупантів не витримує ніякої конкуренції

Черник нагадав, що в Корейській війні 1950 – 1953 років війська ООН втратили близько 40 тисяч особового складу. А під час війни у В'єтнамі загинуло 58 тисяч американців.

Свого часу СРСР за майже 10 років війни в Афганістані втратив 15,5 тисяч особового складу, 147 танків, близько 120 літаків та 120 гелікоптерів. Крім того, американці за сучасну війну в Афганістані втратили близько 2,5 тисячі особового складу.

Більше загиблих, ніж у війні проти України, було лише під час ірано-іракського конфлікту у 80-х роках. Там загальні втрати з обох сторін серед цивільних та військових становили близько 1 мільйона людей.

Про що це свідчить. Росіяни зазнають стратегічної поразки. Їхня воєнна модель у 21 столітті не витримує жодної конкуренції. Але, попри дійсно шалені втрати, вони все одно кидають і людей, і рештки радянського мотлоху. Московський імперіалізм б'ється у війні за виживання,

– наголосив Черник.

Росія йде до стратегічної поразки у війні – Черник: дивіться відео

Він підкреслив, що Росія може добре воювати, тільки якщо має стратегічних союзників. Коли немає, то вони обов'язково програють. Потрібно згадати Кримську війну 1853 – 1856 років або ж російсько – японську війну 1904 – 1905 років.

"Навіть війну з Наполеоном вони виграли тільки через те, що британці допомогли рушницями, порохом та грошима. Зараз Росія в зоні геополітичної самотності. А Куба, Іран чи КНДР не переламають хід історичного дійства. Московський імперіалізм зазнає стратегічного умогилення. Але не думаю, що це буде швидко. Імперії не падають за один день", – зазначив Черник.

Скоро буде 100 тисяч знищених окупантів