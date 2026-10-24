У них было тысячи часов налета: в России заявили о гибели элитных пилотов из "Русских витязей"

Об аварии с участием военных летчиков сообщили российские СМИ. По предварительным данным, авиаинцидент произошел 22 октября. В то же время, как пишет "Милитарный", вражеские издания могут указывать неверную дату, а на самом деле авиакатастрофа могла произойти 21 октября, когда российская авиация за день потеряла два истребителя Су-30СМ.

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Что известно о погибших летчиках

Оба пилота имели большой опыт и значительный налет. Оба пилота освоили истребители МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С.

Полковник Олег Ерофеев занимал должность заместителя начальника Центра демонстрации авиационной техники и имел в активе 3300 часов налета. Подполковник Владимир Кочетов работал инспектором службы безопасности полетов того же центра с налетом 1500 часов.

Пилотажная группа "Русские витязи" дислоцируется на аэродроме Кубинка в Московской области. Основу авиапарка группы составляют истребители Су-35С.

Хотя в мирное время группу привлекали к демонстрационным полетам, после начала полномасштабного вторжения в Украину ее летчиков начали регулярно отправлять на выполнение боевых задач.

Ранее сообщалось, что 21 октября Россия потеряла истребитель Су-30СМ, во время выполнения задания, в результате чего экипаж погиб. В тот же день в Калининградской области разбился еще один Су-30СМ, однако тогда пилоты смогли катапультироваться.