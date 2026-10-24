Мали тисячі годин нальоту: у Росії заявили про загибель елітних пілотів із "Русских витязей"

Про аварію з військовими авіаторами повідомили російські ЗМІ. За попередніми даними, авіаінцидент стався 22 жовтня. Водночас, як пише "Мілітарний", ворожі видання можуть називати неправильну дату, а насправді авіакатастрофа могла статися 21 жовтня, коли російська авіація за день втратила два винищувачі Су-30СМ.

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Що відомо про загиблих льотчиків

Обидва пілоти мали великий досвід та суттєвий час нальоту. Обидва пілоти опанували винищувачі МіГ-29, Су-27, Су-30СМ та Су-35С.

Полковник Олег Єрофєєв обіймав посаду заступника начальника Центру показу авіаційної техніки та мав у доробку 3300 годин нальоту. Підполковник Володимир Кочетов працював інспектором служби безпеки польотів того ж центру з нальотом 1500 годин.

Пілотажна група "Русские витязи" дислокується на аеродромі Кубинка в Московській області. Основу авіапарку групи становлять винищувачі Су-35С.

Хоча в мирний час групу залучали до демонстраційних польотів, після початку повномасштабного вторгнення в Україну її льотчиків почали регулярно відправляти на виконання бойових завдань.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня Росія втратила винищувач Су-30СМ під час виконання завдання, унаслідок чого екіпаж загинув. Того ж дня в Калінінградській області розбився ще один Су-30СМ, однак тоді пілоти змогли катапультуватися.