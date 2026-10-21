Потеряли больше, чем захватили за год: в ISW рассказали, что изменило контрнаступление ВСУ

Украинские военные смогли существенно изменить ситуацию на отдельных участках фронта благодаря контрнаступательным действиям. Российская армия не только утратила контроль над значительными территориями, но и столкнулась с необходимостью пересмотреть свои планы наступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 20 октября.

Как украинские контрнаступления изменили ситуацию на фронте?

С 1 сентября по 16 октября 2026 года российские войска утратили контроль над 122 квадратными километрами территории, тогда как их завоевания с начала года составляют около 100 квадратных километров.

По оценке аналитиков, операция "Вивальди", а также контрнаступательные действия Сил обороны на Александровском и Купянском направлениях позволили Украине перехватить инициативу на отдельных участках фронта и практически остановить российское продвижение.

В частности, операция "Вивальди" сорвала планы российского командования по окружению украинских войск в районе так называемого крепостного пояса Донецкой области с севера.

19 октября командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что украинские защитники вышли к реке Жеребец. Это позволило сократить линию фронта, сосредоточить больше пехоты на выгодных оборонительных рубежах и улучшить позиции для применения артиллерии и беспилотников.

Теперь для возобновления наступления на Лиманском направлении российским войскам придется вновь форсировать реку.

Кроме того, по словам Билецкого, в ходе операции российская 144-я мотострелковая дивизия понесла настолько значительные потери, что фактически перестала существовать как организованная военная сила.

Аналитики отмечают, что России придется восстанавливать это соединение для проведения новых наступательных операций. Это создаст дополнительную нагрузку на систему пополнения российской армии, которая и без того сталкивается со значительными трудностями.



Инфографика ISW на 20 октября 2026 года / Фото ISW

Какие планы России сорвали ВСУ?

По данным ISW, российское командование планировало обойти Лиман через Святогорск, а затем соединиться вблизи Барвенково в Харьковской области с другой группировкой, которая должна была наступать с юго-запада через Добропольское направление.

Однако украинская операция сорвала этот замысел. Теперь российские войска вынуждены проводить лобовые атаки к востоку от Славянска и Краматорска, где Силы обороны подготовили мощные оборонительные позиции.

В ISW считают, что такой способ наступления будет значительно сложнее для оккупантов и приведет к большим потерям.

Аналитики также обратили внимание, что с лета 2026 года потери российской армии растут. За несколько месяцев Россия потеряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

В то же время привлечение новых контрактников становится все дороже. По данным ISW, из-за роста расходов на комплектование армии Владимир Путин, вероятно, рассматривает возможность нового принудительного призыва резервистов, несмотря на непопулярность такого решения.

Напомним, ранее офицер ВСУ Андрей Ткачук отмечал, что благодаря контрнаступлению защитникам удалось сбить наступательный импульс вражеской армии в направлении Славянска.