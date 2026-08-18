Кадры боевых действий бойцов 2-го батальона WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" были опубликованы на их YouTube-канале.
Как "Птахи Мадяра" отрабатывали по вражеским БПЛА?
В видео показаны результаты успешной работы батальона, который перехватывал и уничтожал российские "Молнии", FPV-дроны и DJI Mavic. Такие цели ежедневно представляют угрозу украинским защитникам.
Военные подготовили сводку за последние 100 дней боевых действий по освобождению украинских населенных пунктов от оккупантов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Бойцы WORMBUSTERS уничтожили по тысяче вражеских дронов: смотрите видео
Под динамичный саундтрек вы увидите точную работу экипажей WORMBUSTERS: одна за другой воздушные цели теряют управление, падают и перестают выполнять свои задачи. Каждый успешный перехват – это спасенные жизни украинских защитников, сохраненная техника и еще один шаг к победе,
– написали военные.
Напомним, по информации Генштаба ВСУ, тогда защитникам удалось отбросить российские войска с территории 26 сел в трех областях. В освобождении населенных пунктов участвовали Десантно-штурмовые войска ВСУ и другие подразделения, в частности 414-я обр.
К слову, Силы специальных операций зачистили и вернули под контроль Украины село Андреевка-Клевцово в Донецкой области. Бойцы также взяли в плен 30 российских военных.