Силы обороны Украины продолжают наносить потери российской армии. Оккупанты теряют важные логистические маршруты, по которым действуют украинские дроны.

Об этом 22 ноября сообщили в Exilenova+.

На трассах горят вражеские грузы

Ударные беспилотники Сил обороны Украины активно атакуют логистические пути российских войск на временно оккупированных территориях. Атаки превращают маршруты в опасные для движения оккупантов участки.

Грузовик противника горит после атаки: смотрите видео

На обнародованных кадрах очевидцев видно, как на трассах были поражены несколько транспортных средств, в частности грузовиков.

Результаты работы Сил обороны по российской логистике / Exilenova+

Пораженный вражеский грузовик в Луганской области: смотрите видео

Удары дронами активизировались на маршрутах, по которым оккупанты перевозят топливо, боеприпасы, военную технику и другое снабжение для своих подразделений.

БПЛА уничтожают логистику россиян на ВОТ: смотрите видео

В сети отмечают, что особенно интенсивные удары по ресурсам захватчиков продолжаются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. А цель атак – перерезать логистику оккупационной армии на фронте.

Другие удары по врагу

Напомним, этой ночью жители российского Краснодара слышали мощные взрывы из-за атаки дронов. Очевидцы заметили дым в районе военного городка Росгвардии. Также под ударом оказался мог оказаться Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Накануне спецназовцы "Альфы" СБУ заявила о новом рекорде – за неделю бойцы обезвредили 4333 российских военных.