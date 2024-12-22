Так, оккупанты форсировали реку Снагость и сами попали в оперативный котёл. Об этом в сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан, объяснив, что река является рубежом, который мешает россиянам двигаться.

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Самое большое кладбище российской техники

Поэтому во время перехода захватчиков с одного берега на другой Силы обороны уничтожают там российскую технику нашими средствами поражения. Это та территория, которую ранее контролировали наши защитники, а затем перешли на более высотные позиции, благодаря чему могут контролировать северный берег Снагости.

Несмотря на кладбище техники там, россияне как бараны на новые ворота, то есть как выберут направление, то убиваются "в ноль", но не сходят с него. "Русские не сдаются" относительно задачи убиться,

– сказал Свитан.

Наши же командиры обнаруживают такие направления и начинают создавать серьезные проблемы для вражеского контрнаступления. Результатом являются вот такие кладбища вражеской техники

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Три проблемы, которые "доконают" Россию в 2025 году

Свитан убежден, что до конца 2024 года Россия выйдет на нулевые остатки старой советской техники на складах. Одним из показателей является то, что, по словам военного эксперта, оккупанты начали снимать с постаментов танки Т-34 и пытаться использовать хотя бы пушку. В общем в 2025 году это уже будет третьей серьезной проблемой врага.

"Первая проблема – отсутствие боеприпасов, еще в прошлом году они начали закупать северокорейские. В этом году они серьезно "просели" по технике. И экономическая проблема. Это 3 проблемы россиян в 2025 году, которые, если немного их усилить, "задавят" Россию", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили почти 10 тысяч российских танков, а именно – 9609 единиц вражеской техники.