Так, окупанти форсували річку Снагість та самі потрапили до оперативного котла. Про це у зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу Роман Світан, пояснивши, що річка є рубежем, який заважає росіянам рухатися.

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Найбільше кладовище російської техніки

Тож під час переходу загарбників з одного берега на інший Сили оборони знищують там російську техніку нашими засобами ураження. Це та територія, яку раніше контролювали наші захисники, а потім перейшли на більш висотні позиції, завдяки чому можуть контролювати північний берег Снагості.

Попри кладовище техніки там, росіяни як барани на нові ворота, тобто як оберуть напрямок, то вбиваються "в нуль", але не сходять з нього. "Русскіє нє здаются" щодо завдання вбитися,

– сказав Світан.

Наші ж командири виявляють такі напрямки й починають створювати серйозні проблеми для ворожого контрнаступу. Результатом є отакі кладовища ворожої техніки

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Три проблеми, які "доконають" Росію у 2025 році

Світан переконаний, що до кінця 2024 року Росія вийде на нульові залишки старої радянської техніки на складах. Одним з показників є те, що, за словами військового експерта, окупанти почали знімати з постаментів танки Т-34 і намагатися використати хоча б гармату. Загалом у 2025 році це вже буде третьою серйозною проблемою ворога.

"Перша проблема – відсутність боєприпасів, ще минулого року вони почали закуповувати північнокорейські. Цього року вони серйозно "просіли" по техніці. І економічна проблема. Це 3 проблеми росіян у 2025 році, які, якщо трохи їх посилити, "задавлять" Росію", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили майже 10 тисяч російських танків, а саме – 9609 одиниць ворожої техніки.