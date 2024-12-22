Нещодавно розвідка Британії підрахувала, що Росія втратила понад 3600 танків і майже 8000 одиниць бронетехніки з лютого 2022 року. На дефіцит бойових машин в окупантів вказує й інцидент, який стався на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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У Кремля проблеми із виробництвом бронетехніки

Намагаючись відшкодувати втрату тисяч одиниць бронетехніки, російська армія вже давно покладається на неброньовану техніку – мотоцикли, всюдиходи, фургони та вантажівки, які використовує для підвезення піхоти.

Нещодавно під Покровськом російська десантна група штурмувала українські позиції на пікапі та седані під радянським прапором. Загалом у ворожій атаці брали участь сім вантажівок і автомобілів.

Ймовірно, це була одна з перших значних російських атак, коли всі транспортні засоби були цивільними моделями.

Ця подія говорить про те, що Кремль не може швидко виготовляти достатньо свіжої техніки, щоб компенсувати всі свої втрати на Покровському напрямку. Ймовірно, російська промисловість створює менше тисячі нових БМП на рік. Водночас закінчуються запаси старої техніки часів холодної війни. Один великий склад на 22-й Центральній танковій резервній базі в Костромській області на заході Росії практично порожній.

Зазначається, що попри значну перевагу росіян в озброєнні і особовому складі, українцям вдалося вибити з ладу близько 2000 їхніх машин, втративши лише 500 власних.

Втім, зауважує видання, те, що штурм пікапів і седанів провалився, не означає, що загальний російський наступ зазнає поразки. Не всі ворожі штурмові групи настільки погано оснащені. Здійснюючи невеликі безперервні напади, окупанти зрештою виявляють і використовують слабкі місця в українській обороні.

До слова, раніше у Нацгвардії показали кадри невдалої атаки ворога на Запоріжжі. Там ворог кинувся у штурм на старих Жигулях.