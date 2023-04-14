Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, не секрет, что украинские военные уничтожили значительное количество российской армии. Сейчас потенциал оккупантов значительно ниже, чем в начале вторжения.
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Грозная армия только на бумаге
Как отметил Гетьман, в начале полномасштабного вторжения Россия использовала самые боеспособные части, которые были просто "перемолены" в боях. В частности, значительное количество разных российских спецназовцев было уничтожено на Бахмутском направлении.
Эти подразделения и номера части остались. Они называют себя "десантными войсками" или "мотопехотными войсками". Но это только на бумаге. Ведь многие подразделения потеряли половину и даже больше личного состава,
– отметил Гетман.
Способна ли что-то сейчас армия России – рассказал Гетьман: смотрите видео
На замену в эти подразделения пришли отмобилизованные россияне, которые либо не имели опыта в боевых действиях, либо существенно меньше, чем был у кадровых военных. Именно поэтому на бумаге оккупанты могут рассказывать об "элитных бригадах", но часто там находится значительная часть людей, которые только недавно впервые взяли в руки оружие.
На бумаге россияне – мощная сила. Но они не так мощны, как о себе рассказывают. Надо разделять название и фактические возможности военных подразделений, как бы они ни назывались,
– подчеркнул Гетман.
Россия понесла значительные потери в войне против Украины: коротко
- Как говорится в утечке секретных документов из Пентагона, за более чем год полномасштабной войны Россия потеряла элиту своих спецназовцев. К примеру, из 22-й и двух других бригад спецназа оккупантов пошли на "концерт Кобзона" от 90 – до 95% личного состава.
- Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, по состоянию на 14 апреля Россия потеряла 181 090 собственных военных.
- Кроме того, украинские военные уже уничтожили 3650 вражеских танков, 7069 боевых бронированных машин, 2784 артиллерийских систем, 535 РСЗО.