Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, не секрет, що українські військові знищили значну кількість російської армії. Зараз потенціал окупантів значно нижчий, ніж на початку вторгнення.

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Грізна армія лише на папері

Як наголосив Гетьман, на початку повномасштабного вторгнення Росія використала найбоєздатніші частини, які були просто "перемелені" в боях. Зокрема, значна кількість різних російських спецпризначенців була знищена на Бахмутському напрямку.

Ці підрозділи та номери частин залишилися. Вони називають себе "десантними військами" або "мотопіхотними військами". Але це лише на папері. Адже багато які підрозділи втратили половину і навіть більше особового складу,

– зазначив Гетьман.

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На заміну в ці підрозділи прийшли відмобілізовані росіяни, які або не мали досвіду в бойових діях, або він суттєво менший, ніж був у кадрових військових. Саме тому на папері окупанти можуть розповідати про "елітні бригади", але часто там перебуває значна частина людей, які лише нещодавно вперше взяли в руки зброю.

На папері росіяни – потужна сила. Але вони не такі потужні, як про себе розповідають. Треба розділяти назву та фактичні можливості військових підрозділів, як би вони не називалися,

– підкреслив Гетьман.

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