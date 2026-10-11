Уничтожены вместе с экипажем: ВМС ВСУ разгромили две российские лодки

Украинские морские пехотинцы уничтожили две российские лодки вместе с их личным составом. Попытка противника прорваться по водному маршруту закончилась полным провалом.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Детали операции и потери россиян

Украинские защитники своевременно обнаружили маневр противника и нанесли огневой удар. Так, оккупанты потеряли две лодки вместе с военнослужащими.

Успешно по целям противника отработали бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен".

Кадры уничтожения российских лодок: смотрите видео

Каждая попытка оккупантов что-то изменить в свою пользу заканчивается для них одинаково. Для врага все маршруты ведут к одному сценарию,

– отметили украинские военные.

Напомним, украинские военные провели атаку на ряд важных для российской армии объектов на временно оккупированных территориях и в тылу России. В Брянской области бойцы нанесли удар по российской станции а радиоэлектронной борьбы. В Херсонской области, в районе Хорлов, под удар попал учебный центр врага. Также Силы обороны наносили удары по пунктам управления россиян и их логистике.