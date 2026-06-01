Минус почти полторы тысячи солдат и гора сожженной техники: какие потери России на 1 июня

Вражеская армия не имеет значительных продвижений на фронте, однако постоянно несет поразительные потери. Силы обороны Украины методично действуют на всех направлениях и уничтожают российскую технику вместе с личным составом. По оценкам Зеленского в течение месяца страна-агрессор не досчитывается примерно 30 – 35 тысяч военных

О новой партии ликвидированных оккупантов и их сожженной технике рассказали в официальной сводке Генштаба ВСУ.

Какие потери России на войне по состоянию на 1 июня?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 365 470 (+1410) человек;

танков – 11 966 (+4);

боевых бронированных машин – 24 659 (+2);

артиллерийских систем – 43 037 (+50);

РСЗО – 1 820 (+1);

средств ПВО – 1 399 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 322 179 (+1 852);

наземных робототехнических комплексов – 1 528 (+9);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 101 621 (+384);

специальной техники – 4 239 (+5);

крылатых ракет – 4 693 (+0).



Потери врага на 1 июня 2026 года / Генштаб ВСУ

Что известно об успешных операциях СОУ против врага?

В ночь на 30 мая Таганрог подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Силы беспилотных систем Украины ударили по аэродрому, где мишенью стали два самолета Ту-142.

Кроме этого, в окрестностях того же Таганрога было поражено пусковую позицию оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который страна-агрессор использует для запуска ракет класса "земля – земля".

Также под удары попал полигон "Приморский Посад" на Луганщине, где размещалась 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии России. По словам "Мадьяра", подразделение связывают с военными преступлениями во время оккупации Бучи в 2022 году.

Еще одной целью стал российский военный лагерь "Трехизбенка", где дислоцировались подразделения 3-й и 36-й армий противника на временно оккупированной территории Запорожской области.