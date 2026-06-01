Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню спалену техніку розповіли в офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
Які втрати Росії на війні станом на 1 червня?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:
- особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб;
- танків – 11 966 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 659 (+2);
- артилерійських систем – 43 037 (+50);
- РСЗВ – 1 820 (+1);
- засобів ППО – 1 399 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1 852);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 528 (+9);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 101 621 (+384);
- спеціальної техніки – 4 239 (+5);
- крилатих ракет – 4 693 (+0).
Втрати ворога на 1 червня 2026 / Генштаб ЗСУ
Що відомо про успішні операції СОУ проти ворога?
У ніч на 30 травня Таганрог зазнав масштабної атаки українських безпілотників. Сили безпілотних систем України вдарили по аеродрому, де мішенню стали два літаки Ту-142.
Окрім цього, на околицях того ж таки Таганрога було уражено пускову позицію оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який країна-агресорка використовує для запуску ракет класу "земля – земля".
Також під удари потрапив полігон "Приморський Посад" на Луганщині, де розміщувалася 64-та окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Росії. За словами "Мадяра", підрозділ пов'язують із воєнними злочинами під час окупації Бучі у 2022 році.
Ще однією ціллю став російський військовий табір "Трьохізбєнка", де дислокувалися підрозділи 3-ї та 36-ї армій противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.