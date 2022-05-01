23 500 оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Наши ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери врагу. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 300 оккупантов.

В целом потери россиян на 1 мая составляют 23 500 человек. Однако в Генштабе отмечают, что цифры ориентировочные, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Важно Россияне пытаются идти в наступление: карта боевых действий по состоянию на 1 мая

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 23 500 человек;

танков – 1026 единиц;

боевых бронированных машин – 2 471 единица;

артиллерийских систем – 451 единица;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 192 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и цистерн с горючим – 1726 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 единиц;

специальной техники – 32 единицы;

крылатых ракет – 84 единицы.

Только за минувшие сутки наши войска уничтожили:

около 300 оккупантов;

18 танков;

26 боевых бронированных машин;

15 артиллерийских систем;

3 средства ПВО;

2 самолета;

20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

13 беспилотников.

В частности, за минувшие сутки только на Донетчине и Луганщине Вооруженные Силы отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей.

Наиболее активные боевые действия происходят на Востоке и на юге нашего государства. Оккупанты атакуют Харьков. На Донецком и Таврическом направлениях бои продолжаются по всей линии столкновения, а в Луганской области оккупанты продолжают обстрелами разрушать гражданскую инфраструктуру.

В Херсонской области россияне стремятся установить контроль над всей областью, чтобы подготовить себе условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

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