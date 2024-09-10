В то же время общее количество потерь России от 24 февраля 2024 года – как безвозвратных, так и санитарных, уже равно 627 790 оккупантов.

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Потери врага

  • Личного состава – около 627 790 (+1380) человек,
  • танков – 8 640 (+1),
  • боевых бронированных машин – 16925 (+19),
  • артиллерийских систем – 17880 (+50),
  • РСЗВ – 1 180 (+0),
  • средств ПВО – 942 (+0),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 933 (+36),
  • крылатых ракет – 2 591 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24330 (+68),
  • специальной техники – 3 053 (+4).

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.

Потери врага на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ