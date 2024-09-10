В то же время общее количество потерь России от 24 февраля 2024 года – как безвозвратных, так и санитарных, уже равно 627 790 оккупантов.

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Потери врага

Личного состава – около 627 790 (+1380) человек,

танков – 8 640 (+1),

боевых бронированных машин – 16925 (+19),

артиллерийских систем – 17880 (+50),

РСЗВ – 1 180 (+0),

средств ПВО – 942 (+0),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 933 (+36),

крылатых ракет – 2 591 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24330 (+68),

специальной техники – 3 053 (+4).

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.

Потери врага на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ