В то же время общее количество потерь России от 24 февраля 2024 года – как безвозвратных, так и санитарных, уже равно 627 790 оккупантов.
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Потери врага
- Личного состава – около 627 790 (+1380) человек,
- танков – 8 640 (+1),
- боевых бронированных машин – 16925 (+19),
- артиллерийских систем – 17880 (+50),
- РСЗВ – 1 180 (+0),
- средств ПВО – 942 (+0),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14 933 (+36),
- крылатых ракет – 2 591 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24330 (+68),
- специальной техники – 3 053 (+4).
В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.
Потери врага на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ