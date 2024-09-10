Водночас загальна кількість втрат Росії від 24 лютого 2024 року – як безповоротних, так і санітарних, вже дорівнює 627 790 окупантів.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 627 790 (+1380) осіб,
  • танків – 8 640 (+1),
  • бойових броньованих машин – 16925 (+19),
  • артилерійських систем – 17880 (+50),
  • РСЗВ – 1 180 (+0),
  • засобів ППО – 942 (+0),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36),
  • крилатих ракет – 2 591 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68),
  • спеціальної техніки – 3 053 (+4).

У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Дані було скориговано.

Втрати ворога на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ