Водночас загальна кількість втрат Росії від 24 лютого 2024 року – як безповоротних, так і санітарних, вже дорівнює 627 790 окупантів.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 627 790 (+1380) осіб,

танків – 8 640 (+1),

бойових броньованих машин – 16925 (+19),

артилерійських систем – 17880 (+50),

РСЗВ – 1 180 (+0),

засобів ППО – 942 (+0),

літаків – 368 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36),

крилатих ракет – 2 591 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68),

спеціальної техніки – 3 053 (+4).

У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Дані було скориговано.

Втрати ворога на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ