Минус 940 оккупантов, вертолет и средства ПВО: какие потери россиян на 22 марта
- На 22 марта потери России в Украине составляют 1 287 880 человек, 11 793 танка, и 350 вертолетов.
- Средства ПВО России уменьшились на 1 336 единиц, а украинские Силы обороны уничтожили 190 870 БпЛА.
Россия активизировалась на нескольких направлениях и проводит активные попытки наступления. Несмотря на это, украинские Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов и защищать свою землю.
Общие потери личного состава уже давно превысили миллион. Об актуальных потерях на 22 марта рассказали в Генштабе.
Какие потери врага на 22 марта?
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 287 880 (+940) человек;
- танков – 11 793 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 263 (+1);
- артиллерийских систем – 38 638 (+30);
- РСЗО – 1 694 (+3);
- средств ПВО – 1 336 (+3);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 639 (+121);
- специальной техники – 4 098 (+2).
Потери врага на 22 марта / Инфографика Генштаба
Какие еще значительные потери понесли россияне за последнее время?
Силы обороны Украины повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Известно, что этот борт находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.
20 марта украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 на Покровском направлении с помощью FPV-дрона. Этот трофей является важным, ведь вертолет способен поражать как бронированную, так и небронированную технику, живую силу противника, а также воздушные цели непосредственно на поле боя.
Украинские Силы обороны 16 и 17 марта атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтный завод в Новгородской области России. В результате атаки были уничтожены климатическое укрытие, стоянки самолетов, а также ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410.